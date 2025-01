La décision de Karetsas est-elle proche ? Son père continue à souffler le chaud et le froid !

Quel que soit le futur sélectionneur des Diables Rouges, il sera certainement briefé par la fédération sur le dossier de Konstantinos Karetsas. Le Belgo-Grec sera-t-il appelé en mars ?

Les 20 et 23 mars prochains, la Belgique dispute deux matchs très importants face à l'Ukraine en barrages pour le maintien en Ligue des Nations A. On ignore encore qui sera le sélectionneur des Diables Rouges pour l'occasion et c'est bien sûr le dossier n°1 de Vincent Mannaert actuellement.

Mais l'une des autres priorités du directeur technique de la fédération, c'est celui qui concerne Konstantinos Karetsas. Le milieu créatif du KRC Genk pourrait bien être appelé par la Grèce en mars prochain et, dès lors, faire un choix potentiellement définitif en défaveur de la Belgique.

Selon son père, Vaios Karetsas, son fils ne se préoccupe pas vraiment de cela pour le moment. "En mars, il y a des matchs internationaux à venir, et il est très probable qu'il soit appelé par une équipe nationale", a-t-il reconnu dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Mais par exemple, nous n'avons pas encore eu de discussions concrètes avec la Fédération belge. J'ai toutefois eu Vincent Mannaert au téléphone, mais il s'agissait de prises de contact. Il est important qu'il y ait un projet sportif autour de lui", estime Karetsas père.

La Grèce affrontera l'Écosse à deux reprises en mars. Il est possible qu'il soit convoqué à la fois par le coach belge et le coach grec. "S'il est toujours hésitant à ce moment-là, aucune décision ne sera prise", assure Vaios.

Le choix semble également devenu complexe sur le plan sportif car la Grèce a récemment convaincu des binationaux d'opter pour elle. "L'équipe nationale de Grèce a radicalement changé. Ils ont une nouvelle direction, un nouvel entraîneur, et se concentrent davantage sur la jeunesse. La Belgique reste en avance sur la Grèce en termes de talent et de performances sportives, mais cela ne rend pas le choix plus facile".