Le Club de Bruges inflexible : pas de départ cet hiver !

Ferran Jutgla a été cité comme potentiellement sur le départ lors de ce mercato hivernal : il n'en sera rien. Le Bétis Séville, intéressé, aurait reçu une fin de non-recevoir de la part des Blauw & Zwart.

Le FC Bruges a déjà perdu Andreas Skov Olsen cet hiver, et ne compte plus se déforcer durant ce mercato. Alors que Ferran Jutgla pouvait compter sur de l'intérêt et n'avait pas commencé la saison dans la peau d'un titulaire, un départ n'est donc pas à prévoir.

Le média espagnol Canal Sur affirme ainsi que le Real Bétis aurait émis une offre auprès de Bruges pour Jutgla, espérant obtenir un prêt avec option d'achat pour l'ancien attaquant de la Masia. Mais le club sévillan aurait été déçu.

En effet, Bruges ne compte plus se séparer de Jutgla cet hiver. Après avoir débuté la saison en tant que doublure de Nilsson, l'Espagnol commence à monter en puissance ces dernières semaines, ayant notamment inscrit un doublé contre le RSC Anderlecht.

Avec un programme chargé, les Blauw & Zwart comptent donc sur leur buteur espagnol, auteur de 5 goals en 30 matchs toutes compétitions confondues, pour le reste de cette saison. Ils ne négocieront un départ que l'été prochain.

Arrivé en 2022 du Barça contre 5 millions d'euros, Ferran Jutgla est sous contrat jusqu'en 2026 au Jan Breydel. L'été prochain, ce sera donc un transfert ou une prolongation de contrat pour l'attaquant espagnol, estimé à 5 millions par Transfermarkt mais qui pourrait partir pour plus cher.