Probablement le plus beau but de la saison en Pro League : "Il n'est pourtant que troisième, j'en ai marqué des plus beaux"

Luka Vuskovic, le défenseur de 17 ans de Westerlo, a vécu un moment inoubliable pendant les fêtes. Avec un retourné acrobatique imparable contre le Club de Bruges, il a volé la vedette et maintenant il est le favori incontesté pour le 'But de la saison' au Gala du Soulier d'Or.

"Quand j'ai marqué ce but contre Simon Mignolet, je pouvais à peine y croire", raconte Vuskovic dans Het Laatste Nieuws. "Après le match, il est venu vers moi : 'Félicitations, Luka. C'était un superbe but. Bonne chance pour ta carrière.' C'était vraiment spécial."

Les images de son but sont devenues virales, mais pour Vuskovic lui-même, ce n'est que le troisième plus beau but de sa carrière. "Avec les U19 du Hajduk Split, j'ai marqué deux fois depuis notre propre moitié de terrain", rit-il. "Donc ce retourné se place en troisième position."

Déjà le grand favori pour le but de la saison

Cependant, l'exécution reste impressionnante. "Sur la plage à Split, je m'entrainais constamment avec mon père et mon frère. On allait dans la mer jusqu'à ce que l'eau nous arrive aux genoux, on plantait deux bâtons dans le sable comme but, et on essayait de marquer en faisant un retourné. Cela a payé."

La célébration de son but était pleine d'émotion, mais a été marquée par un moment surprenant. "J'étais nerveux, mec ! L'arbitre a sifflé, donc j'ai pensé que mon but était refusé. Apparemment, Christos Tzolis râlait et l'arbitre l'a calmé. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à jubiler."

Avec six buts cette saison, Vuskovic semble parfois plus attaquant que défenseur. "J'aimerais jouer en attaque", admet-il. "Mais ce n'a jamais été mon poste. En jeune, mon entraîneur me faisait parfois entrer comme attaquant si on perdait. La passion pour les buts est une affaire de famille. Mon grand-père, mon père et mon frère étaient tous des buteurs. Allez voir les buts de mon frère Mario sur YouTube."