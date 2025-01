Nouvelle piste à Anderlecht : une offre pourtant généreuse aurait été repoussée !

Le RSC Anderlecht se cherche toujours un renfort au milieu de terrain, à profil créatif. Une offre aurait été refusée pour Cedric Hatenboer.

Selon le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, le RSC Anderlecht aurait jeté son dévolu sur Cedric Hatenboer, milieu de terrain axial de l'Excelsior Rotterdam. Un profil étonnamment défensif, qui évolue plutôt en 6 ou en 8 en Eredivisie.

Hatenboer, 19 ans, a disputé 14 matchs cette saison et inscrit un but. Il a été formé au Feyenoord et à l'Excelsior, et a été promu en équipe A l'été dernier. C'est donc sa première saison complète au sein de l'élite néerlandaise.

Cedric Hatenboer convainc et s'est imposé comme titulaire, au point où le RSCA ne serait pas le seul club intéressé. Le FC Twente aurait également un oeil sur le jeune néerlandais. Mais Anderlecht aurait déjà été plus loin et formulée une offre auprès de l'Excelsior.

L'AD affirme ainsi que le Sporting aurait offert 1,5 million d'euros, somme que la direction du club néerlandais aurait refusée. Cedric Hatenboer est pourtant estimé à 500.000 euros sur Transfermarkt et n'est sous contrat que jusqu'en 2026.

Reste à voir si cette rumeur est fiable et si Renard fera le forcing pour le joueur, qui n'a pas nécessairement le profil d'un renfort pour le court terme au Lotto Park.