🎥 Grosse frayeur à l'Etihad Stadium avant Manchester City - Club de Bruges !

Comme l'a relayé notre reporter sur place, Loïc Woos, un incendie s'est en effet déclaré aux abords de l'Etihad Stadium ce mercredi soir, à quelques minutes du coup d'envoi de Manchester City - FC Bruges. Le feu s'est déclaré aux alentours de 19h.

Très rapidement, les services d'incendie sont intervenus pour circonvenir les flammes et éviter un début d'incendie. Une activité devait initialement présenter des interviews des nouveaux transferts, Omar Marmoush et Abdukodir Khusanov (non-qualifiés pour ce soir), à proximité ; elles ont été annulées.

Le bus des joueurs de Manchester City devait également arriver par cette entrée à l'Etihad Stadium, et a finalement dû modifier son itinéraire par mesure de sécurité. Le feu a rapidement été maîtrisé, a confirmé Manchester City via un communiqué officiel.

Manchester City FC can confirm that there has been a fire in one of the outside merchandise kiosks, located near the entrance to the Colin Bell West Stand.



Emergency services are present at the scene and the fire has now been extinguished. The safety of all attending the match…