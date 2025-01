Dragué par Anderlecht cet automne pour seconder David Hubert, il est en passe de retrouver Philippe Clement à Glasgow

Il y a quelques mois, Issam Charaï était tout proche de devenir l'adjoint de David Hubert à Anderlecht. Pour seconder, le jeune T1, le Sporting voulait un entraîneur rompu aux joutes du football belge dans le staff.

Issam Charaï correspondait au profil après avoir été le T2 de Marc Brys à Louvain, Saint-Trond et au Beerschot. Un accord semblait avoir été trouvé, mais le deal n'a finalement pas abouti.

L'été dernier, Anderlecht réfléchissait déjà à l'intégrer à son projet pour faciliter le passage des RSCA Futures au noyau A, le Club de Bruges et Genk étaient également sur le coup.

Selon Sacha Tavolieri, il va finalement devenir l'adjoint de Philippe Clement chez les Glasgow Rangers. Charaï aurait signé un contrat de trois ans et demi cette après-midi.

On devrait ainsi le retrouver sur le banc des Rangers pour le match de demain contre l'Union Saint-Gilloise en Europa League. Une nouvelle étape dans la carrière de cet ancien joueur du Lierse, de Malines et de Saint-Trond.

