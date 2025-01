Une jeune pépite en route pour Manchester United ?

Manchester United s'apprête à signer une nouvelle pépite. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été trouvé entre Lecce et le club anglais pour la signature de Patrick Dorgu.

Le joueur de 20 ans devrait rejoindre les Mancuniens pour 30 millions d'euros, plus 5 millions de bonus (non garantis). Un contrat à long terme est évoqué.

C'est la première signature de Ruben Amorim avec les Mancuniens. Cette saison, la pépite danoise a disputé 21 rencontres de Serie A, inscrivant trois buts et offrant une passe décisive. Il est un titulaire indiscutable de son équipe et n'a manqué qu'une seule rencontre cette saison en raison d'une suspension pour un carton rouge.

Dorgu peut aussi bien jouer en tant qu'ailier qu'en tant que latéral des deux côtés. Sa position de prédilection reste le côté droit. À Lecce, il évoluait principalement au poste d'arrière droit ou gauche, ce qui explique son faible nombre de buts.

Il ne reste plus qu'à échanger des documents pour valider cette transaction. Toujours selon l'expert des transferts italien, cela devrait être fait d'ici les prochaines 24 heures.

