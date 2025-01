Tirage de gala pour Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise en barrages de l'Europa League !

C'est désormais connu : le RSC Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise savent qui ils affronteront en barrages de la Ligue Europa. On ne peut pas dire qu'ils aient été gâtés au tirage.

La plupart le reconnnaissaient à demi-mot hier à Anderlecht : quitte à jouer deux matchs de plus, il aurait probablement été préférable d'éviter un déplacement à Istanbul en dernière minute. Manque de pot : le RSCA a bel et bien hérité ce vendredi de Fenerbahçe lors du tirage au sort des barrages de l'Europa League.

Les Mauves se rendront d'abord à Istanbul le 13 février, avant de recevoir le club de José Mourinho une semaine plus tard au Lotto Park. En cas de qualification pour les 8e de finale, ils savent déjà qu'ils affronteront le vainqueur du duel entre les Rangers et l'Olympiakos.

Match de gala pour l'Union également

L'Union Saint-Gilloise, elle, pouvait tirer soit le FCSB (Steaua Bucarest) ou l'Ajax Amsterdam. Déplacement plus court mais adversaire plus solide : ce sera l'Ajax pour l'USG. Au contraire d'Anderlecht cependant, l'Union recevra d'abord l'Ajax le 13, avant de se rendre à Amsterdam une semaine plus tard. En cas de qualification, la RUSG affrontera soit l'Eintracht Francfort, soit l'Olympique Lyonnais.

Voici l'intégralité du tirage :

RSCA - Fenerbahçe

Ajax - Union Saint-Gilloise

PAOK - FCSB

AZ - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

Ferencváros - Viktoria Plzen

Porto - AS Roma