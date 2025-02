🎥 Rouge pour chacun... alors câlin : tous les deux exclus dès la 25e, Will Still et son homologue s'unissent contre l'arbitrage

Will Still et Jean-Louis Gasset ont eu une explication durant la premi√®re p√©riode de Montpellier - Lens. Les deux entra√ģneurs ont √©t√© exclus... puis se sont bris dans les bras, comme d'unisson face la situation.

Avec ses Lensois, Will Still se déplaçait du côté de Montpellier, ce vendredi soir, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pouvait permettre aux Sang & Or de mettre la pression sur Lyon, Lille et Nice dans la bataille aux places européennes.

D'ailleurs, le RC Lens est bien rentré dans son sujet. M'Bala Nzola, servi par Thomasson, a ouvert le score dès la première minute de jeu. Lens pensait mettre faire le break avant la demi-heure mais le but de Koyalipou a été refusé pour une faute (26e).

Une phase qui a beaucoup fait discuter les deux entraîneurs, Will Still et Jean-Louis Gasset. Une petite altercation a débute sur le bord du terrain, forçant l'arbitre Dechepy à exclure les deux coachs.

Une scène rare, qui s'est terminée par... une accolade entre les deux hommes. En seconde période, Agbonifo a marqué le deuxième et dernier but de la rencontre, à l'heure de jeu, pour faire 0-2 et propulser virtuellement Lens dans le top 5.