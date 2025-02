🎥 "C'est l'un des pires tacles que j'ai vus ces dernières années" : l'énorme faute qui fait polémique en Espagne

Le Real Madrid a mis fin à une série de 5 matchs sans défaite ce samedi contre l'Espanyol. Une phase qui a eu un impact sur la suite de la rencontre fait énormément parler en Espagne.

Ce dimanche, le Real Madrid de Thibaut Courtois affrontait l'Espanyol pour le compte de la 22e journée de Liga. Malgré un match dominé par les hommes de Carlo Ancelotti, c'est l'équipe barcelonaise qui s'est imposée sur le score de 1-0 avec un but en fin de match.

Un résultat qui n'aurait peut-être pas vu le jour si l'arbitre en avait décidé autrement. Une phase où l'unique buteur du match, Carlos Romero, a commis une grosse faute fait polémique. Cette dernière a eu lieu à la 62e, alors que le score était toujours de 0-0. Un gros tacle par derrière qui a finalement été puni d'un carton jaune.

That tackle on Mbappe is a CLEAR red card but I guess the referee is blind pic.twitter.com/8oVovy7t9x — WolfRMFC (@WolfRMFC) February 1, 2025

L'ancien arbitre, Alejandro Muniz Ruiz, a réagi à cette décision au micro de AS : "C'est un carton rouge, un carton très rouge et un carton encore plus rouge. L'arbitre doit le voir. Je pense que la VAR ne l'appelle pas - et je pense que c'est une erreur de ne pas l'appeler. C'est l'un des pires tacles que j'ai vus ces dernières années, parce qu'il peut vous envoyer à la retraite."

Un silence révélateur

Une décision qui n'est pas du tout comprise en Espagne ! Le silence de Kylian Mbappé en zone mixte en dit long sur l'avis du Français sur cette action. En effet, il a mis sa main sur sa bouche lorsqu'on lui a demandé si cette faute méritait un rouge.

ūüí• ¡ATENCIÓN! ūüí•



Ojo al gesto de Mbappé cuando le preguntan si la entrada que le hicieron era roja ūü§ź#LALIGAenDAZN ‚öĹÔłŹ pic.twitter.com/Y1JYkIRnV7 — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2025

Malgré cette défaite, les Madrilènes restent premiers au classement. L'Atlético Madrid se rapproche cependant de la première place. Les hommes de Diego Simeone ne sont plus qu'à un petit point du Real.