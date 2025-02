Il y aura du changement : ces Diables Rouges qui ont tout à gagner sous Rudi Garcia

Qui dit nouveau coach, dit nouvelle philosophie, nouvelles idées. De quoi redonner espoir à des joueurs délaissés par l'ex-sélectionneur, Domenico Tedesco.

Parmis ces joueurs, on compte des noms bien connus mais également des jeunes en quête de temps de jeu.

Véritable pieuvre entre ses montants, le gardien du Real de Madrid a pourtant été écarté de la sélection suite à un différend avec le sélectionneur. Avec l'arrivée du nouveau coach, l'un des, si pas le meilleur gardien du monde actuellement pourrait bien faire son retour sous le maillot des Diables. Pour le plus grand plaisir du peuple belge.

L'ailier de 25 ans est en pleine bourre avec l'AS Roma. Il enchaîne les bonnes prestations et a même délivré l'assist pour l'égalisation des siens dans le dernier match contre Naples. Lui qui avait déjà été repris sous Tedesco, n'avait malheureusement joué que des bribes de matchs pour un total de 80 minutes, qui plus au poste de back gauche qui n'est pas le sien.

L'expérimenté attaquant de 37 ans nous a fait rêver pendant des années avant de disparaître des radars en sélection. Pourtant toujours actif et efficace avec Galatasaray, Mertens s'est montré décisif une dizaine de fois cette saison. Alors pourquoi pas un retour pour une dernière danse ?

Après un passage compliqué du côté de Milan, l'attaquant de 23 ans renait et confirme le potentiel qui a été vu en lui lors de ses saisons à Bruges. Son duo d'attaque avec Lookman a porté l'Atalanta jusqu'à une 4ème place de Serie A et une victoire en Europa League. Cette saison, l'Atalanta a longtemps été leader avant d'un peu craquer depuis 2025 toujours avec De Ketelaere à la baguette. Alors pourquoi pas devenir le maestro des Diables ? Il n'a compté que deux petites titularisations en octobre dernier et quelques montées au jeu plus tôt sous Tedesco.

Hormis un petit amical contre l'Irlande, Koni De Winter n'a jamais pu goûter aux Diables. Frustration certaine quand on connait les qualités du joueur mais cette blessure à l'ischio qui l'a tenu écarté des terrains pendant deux mois n'a pas aidé. Patron de la défense du Genoa, De Winter n'a pas manqué une minute de Serie A en 2025. Ce ne serait donc pas une surprise de le voir intégrer le groupe des Diables en mars prochain.

Voici un profil différent : Bakayoko, ailier explosif du PSV Eindhoven a lui toujours fait partie du groupe mais n'a jamais su gagner la confiance du sélectionneur. Ce changement à la tête de l'équipe pourrait être pour lui l'occasion de s'imposer en titulaire, lui qui enchaine les gros matchs en club notamment en Champions League avec un superbe but contre Liverpool.

Jeune ailier percutant de 19 ans, Fofana a fait les beaux jours de La Gantoise avant de s'en aller pour Lyon en janvier 2024. Après un temps d'adaptation, il fait désormais les beaux jours de l'OL en se montrant décisif. Fin technicien, il rappelle un certain Eden Hazard. Reste maintenant à confirmer le potentiel qui est placé en lui pour, pourquoi pas, en devenir le digne successeur. Son compteur indique seulement 3 minutes en Diable, pourquoi pas l'augmenter au prochain rassemblement ?

Samuel Mbangula

Il est le dernier de cette liste à avoir déjà intégré une fois le groupe. Malheureusement pour lui, il n'est jamais sorti du banc. Peut-être un certain manque d'expérience à ce moment-là, lui qui enchaine depuis les matchs avec la Juventus. Pourquoi pas ouvrir son compteur de minutes en Diable en mars prochain ?