Le RAEC Mons laisse filer l'Olympic, Tubize n'en profite pas : les résultats de la D1 ACFF ce dimanche

Après les résultats de ce week-end, l'Olympic Charleroi a creusé l'écart en tête au classement de D1 ACFF. Mons a laissé filer des points précieux et est dans le dur.

Après la victoire de l'Olympic samedi à l'Union Saint-Gilloise B, le RAEC Mons avait la pression au moment de se rendre à Rochefort. Déjà dépassés au classement, les Dragons pouvaient maintenant compter un écart de trois points.

L'Albert n'est pas parvenu à faire mieux qu'un partage terne (0-0) sur la pelouse de Rochefort, 6e et qui s'accroche donc à hauteur de Stockay. Car dans le même temps, l'Union Namur s'imposait (1-0) face à Stockay, confirmant sa bonne forme avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs.

Cela aurait même pu être pire pour le RAEC Mons : Tubize-Braine pouvait grimper d'une place et se retrouver deuxième en cas de victoire. Mais les Brabançons ont eux aussi calé, en déplacement chez les Zébras Elites (2-2).

Avec 4 matchs nuls d'affilée, Mons accuse le coup, et laisse l'Olympic Charleroi prendre 3 points d'avance. Pire : la concurrence se rapproche, Virton ayant battu le SL 16 samedi et n'étant plus qu'à deux unités des Dragons.