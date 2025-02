OFFICIEL : Yorbe Vertessen quitte la Bundesliga pour rejoindre l'Autriche

Yorbe Vertessen a trouvé son nouveau club. L'avant-centre signe à Salzbourg.

C'était dans l'air et c'est désormais officiel : Yorbe Vertessen rejoint l'Autriche en signant au Red Bull Salzbourg. En manque de temps de jeu du côté de l'Union Berlin, le joueur de 24 ans était à la recherche d'un nouveau défi.

Le club a officialisé l'information ce lundi. C'est finalement bien d'un transfert et non d'un prêt qu'il sera question. L'ex-Unioniste signe un contrat jusqu'au 30 juin 2029.



"J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le FC Red Bull Salzburg et son environnement, et je suis vraiment heureux de pouvoir donner tout ce que j'ai pour ce grand club et, je l'espère, d'aider l'équipe le plus rapidement possible", explique le joueur belge.

Un sentiment de confiance ressenti par Vertessen : "J'ai été en contact avec les dirigeants pendant un certain temps et j'ai eu le sentiment qu'ils croyaient en moi, ce qui a été un facteur décisif pour moi. Le style de jeu correspond parfaitement à mes qualités et je suis certain de pouvoir m'épanouir ici en tant que joueur et en tant que personne."

L'avant-centre, évoluant en Allemagne en début de saison, espère désormais bien s'imposer dans sa nouvelle équipe. Cette saison, il a pris part à 19 rencontres pour seulement 2 petits buts inscrits.