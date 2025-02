Meunier et Lille butent sur une Ligue 2 en 1/8 de finale de Coupe de France

Après avoir été rejoints dans les dernières secondes, Thomas Meunier et ses coéquipiers ont perdu leur sang-froid dans une séance de pénalty qui avait pourtant bien commencé.

En ce mardi 4 février, Lille, actuel 4ème de Ligue 1 recevait Dunkerque, 4ème de Ligue 2. Dans un match dominé par les locaux, Dunkerque parvient finalement à égaliser dans le temps additionnel de la partie grâce à un but de Tejan. Angel Gomes avait ouvert le score 10 minutes plus tôt mais les Lillois n'ont pas su tenir cette petite avance jusqu'au bout.

En Coupe de France, la règle est que s'il y a égalité à la fin des 90 minutes, il n'y a pas de prolongations. Les deux équipes se départagent directement via la séance de tirs au but.

Lille craque et sort de la Coupe de France

Moment décisif où les nerfs sont mis à rude épreuve et où le stress monte au plus on se rapproche du ballon. Certains diront que c'est une loterie, d'autres un exercice de maitrise de soi. Et à ce jeu-là, les visiteurs ont été meilleurs.

La séance avait pourtant démarré de la meilleure des façons pour Lille puisque Mannone a repoussé les deux premiers envois dunkerquois tandis que les trois premiers tireurs lillois marquent. Le score est de 3-0 et n'importe quel raté de Dunkerque ou but de Lille donne la victoire aux hommes de Genesio.

C'est à ce moment-là que la magie du football entre en scène avec deux ratés lillois et trois buts dunkerquois. 3-3 la séance est relancée. Les buts s'enchainent avant l'ultime échec de Benjamin André et la réalisation de Jaouen. Lille et Meunier sont éliminés et Dunkerque s'offre un tour supplémentaire.