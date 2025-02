"Je ne sais pas pourquoi je change autant de club" : les confessions d'un Diable devenu monnaie d'échange

À 31 ans, Michy Batshuayi en est déjà à son dixième club professionnel. Il tentera de s'imposer à l'Eintracht Francfort en deuxième partie de saison.

Pas forcément friand de Belges ces dernières années, Francfort en est désormais à deux Diables Rouges recrutés en six mois : "Je dois remercier Arthur (Theate) parce qu'il a joué un rôle important" a confié Batshuayi pour sa présentation, dans des propos rapportés par Belga.

"Avant que le transfert soit bouclé, nous avons beaucoup parlé du club, sur comment cela fonctionne ici. Il a apparemment donné des informations supplémentaires à mon sujet au coach parce qu'il avait encore des questions" poursuit Michy.

Enfin dans la durée ?

Batshuayi a signé jusqu'en juin 2027. Mais restera-t-il jusque-là ? Son aventure au Galatsaray n'a duré que six mois : "J'ai connu le succès partout où je suis passé. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'ai autant changé de club, il faudrait demander la raison à mes entraîneurs. J'ai toujours essayé d'être positif, professionnel et de laisser une bonne impression".

Mais l'attaquant de 31 ans reste très heureux de retrouver la Bundesliga : "Je suis très content d'être ici et je sens directement la confiance du coach. Francfort est un grand club, ce n'était donc pas une décision difficile de venir jouer ici".

Michy Batshuayi veut s'imposer aux côtés d'Hugo Ekitiké et pallier le départ d'Omar Marmousch à Manchester City : "Je veux être important pour l'équipe, marquer, donner des passes décisives et gagner le plus de rencontres possible. Si nous nous qualifions pour l'Europe, cela sera une bonne saison pour nous".