Surprise à Leipzig : un nouveau joueur belge sous contrat aux côtés de Vandevoordt, Vermeeren et Openda

Joyeux Masanka Bungi commence à pointer le bout de son nez à Leipzig. Il vient aujourd'hui d'y signer son premier contrat professionnel.

Leipzig se veut de plus en plus belge ces derniers mois. Les précédents mercatos ont déjà amené Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren et Loïs Openda vers l'équipe première. Mais ce n'est pas tout : dans l'ombre, un autre de nos compatriotes cherche également à se frayer un chemin vers l'équipe première.

Joyeux Masanka Bungi est arrivé au club il y a deux ans, intégrant l'équipe U17 en provenance de Genk. Il avait auparavant été formé au White Star et à Anderlecht.

La confiance de Leipzig

L'été dernier, l'ailier gauche a intégré les U19. Il poursuit son chemin pas à pas et à aujourd'hui signé son premier contrat professionnel. Il est désormais lié au club jusqu'en 2027. Une belle preuve des espoirs que Leipzig place en son jeune joueur, actuellement blessé à la cuisse.

"Doté d'une bonne compréhension du jeu, d'un style de jeu confiant et de capacités techniques, c'est un jeune joueur vraiment passionnant et plein de potentiel. Nous savons à quel point il peut s'améliorer et nous avons hâte de le revoir bientôt sur le terrain" le décrit Marcel Schäfer, membre du Conseil d'Administration.

Avant ce contretemps, Joyeux Masanka Bungi s'était même déjà montré avec l'équipe première, en accompagnant le groupe pour la tournée de présaison et en s'invitant plusieurs fois à l'entraînement du noyau A. Un nom à suivre dans les prochaines années.