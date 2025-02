Coup dur pour Will Still à Lens alors que le mercato est déjà terminé

Le championnat turc continue de se renforcer juste avant la fin du mercato hivernal qui se termine aujourd'hui. Will Still perd à nouveau un joueur, Przemysław Frankowski s'en va à Galatasaray.

Will Still vit un mercato assez particulier. L'entraîneur du RC Lens depuis le 1er juillet 2024 a vu ses meilleurs joueurs partir pour d'autres clubs. Le T1 de Lens a effectivement perdu plusieurs de ses éléments clés : Abdukodir Khusanov est parti à Manchester City pour 40 millions d'euros, Elye Wahi à l'Eintracht Francfort pour 27 millions d'euros. Quant à Kevin Danso, il a été prêté à Tottenham jusqu'à la fin de la saison, avec une obligation d'achat de 25 millions d'euros.

Aujourd'hui, c'est au tour de Galatasaray de vider l'effectif lensois. Désormais officiel, Przemysław Frankowski rejoint le club turc en prêt. Le montant total du transfert s'élève à environ 10 millions d'euros : le prêt coûte 1 million d'euros et inclut une obligation d'achat de 7 millions d'euros, plus un bonus de 2 millions d'euros.

Galatasaray a communiqué sur X les détails du transfert : "Un accord a été trouvé avec le footballeur professionnel Przemysław Adam Frankowski et son club, le RC Lens, sur le transfert temporaire du joueur pour le reste de la saison 2024-2025, avec une option d’achat conditionnelle. En conséquence, une indemnité de transfert provisoire de 1 000 000 euros net sera versée au club du footballeur. Le joueur recevra une somme nette garantie de 900 000 euros pour la saison de football 2024-2025. En outre, l’option d’achat conditionnelle du footballeur s’élève à 7 000 000 euros."

Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer… pic.twitter.com/oZGewq0JLg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025

Frankowski s'est réjoui de son nouveau défi. Il s'est exprimé sur la chaîne YouTube du club : "Je suis vraiment content. C'est génial de jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. J'attends avec impatience les matchs à domicile et le premier entraînement avec l'équipe. Nos fans sont fous ! Je suis très heureux."

Un élément important de plus qui quitte le RC Lens, et un nouveau casse-tête pour Will Still qui devra trouver des solutions tactiques pour limiter la casse.