Les fans de Manchester City ont chambré Vinicius et l'ont regretté à la fin du match

Une grande banderole pour célébrer le Ballon d'Or de Rodri, rien de provocant, n'est-ce pas ? Sauf que les fans de Manchester City ont écrit : "Stop crying your heart out", ce qui signifie "arrête de pleurer à chaudes larmes".

Décidément, cette rencontre entre Manchester City et le Real Madrid ne se passait pas uniquement sur le terrain. Considéré comme le choc européen de ces dernières années, les deux équipes se sont rendu coup pour coup sur la pelouse.

Les hostilités ont commencé en tribune : les fans de Manchester City ont décidé d'afficher une banderole avec l'image de Rodri embrassant son Ballon d'Or. Le problème, c'est qu'il y avait un message affiché : "Stop crying your heart out". La traduction en français signifie "arrête de pleurer à chaudes larmes".

La principale cible des supporters Citizens a vu le message. Pour y répondre, Vinícius a réagi en pointant du doigt le badge des 15 Ligues des Champions que le Real Madrid a remportées dans son histoire.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Vini a pris cette provocation à cœur. Le Brésilien s'est transformé et a livré un excellent match. "J'ai vu la banderole, oui", a déclaré le joueur à la fin du match à Movistar. "Cela m'a simplement donné plus de force pour essayer de jouer un grand match. Et regardez, je l'ai fait."

"Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué", une expression qui devait résonner dans la tête de Vinícius. Il a fini par remporter le trophée d'Homme du match. Le Real Madrid a réussi à s'imposer 2-3 à la toute fin. Le Brésilien a lobé Ederson, et Jude Bellingham a marqué le but de la victoire.