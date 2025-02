Qui aurait cru un jour voir Radja Nainggolan jouer au Stade Robert Urbain ? La blague des Francs Borains à l'ancien Diable Rouge

Les Francs Borains se préparent à la réception de Lokeren le weekend prochain. La visite de Radja Nainggolan semble assez attendue.

De San Siro au Camp Nou en passant par Anfield et tant d'autres, Radja Nainggolan a déjà foulé les pelouses des plus grands stades d'Europe. Dans quelques jours, il découvrira le Stade Robert Urbain, ses 6000 places et sa vue sur le terril avoisinant.

Remis de ses déboires judiciaires, le milieu de terrain de 36 ans était déjà de retour contre la RAAL le weekend dernier et devrait donc bien être de la partie pour découvrir ce lieu champêtre de Boussu.

Le clin d'oeil du club

Les Francs Borains l'ont déjà accueilli à leur manière, avec une blague dans le genre potache sur leurs réseaux sociaux. Le club insisté sur l'interdiction de fumer dans le stade, "un rappel particulièrement utile cette semaine, avant RFB-Lokeren".

Est-ce que cette blague est trop technique ? 🥷 https://t.co/G0qjKZueAK — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) February 11, 2025

Confirmant qu'il y a bien un trait d'humour à décerner là-dessous, le club hennuyer n'a pas ciblé Nainggolan nommément, mais l'émoji ninja accompagnant le poste ne laisse aucun doute sur le sens caché de la formule.

Derrière cette blague, l'interdiction de fumer dans l'enceinte du stade est bien réelle, l'Anversois ne pourra donc pas arriver la cigarette au bec comme il l'avait fait à Sclessin lorsqu'il évoluait à l'Antwerp il y a un peu plus de deux ans. Il avait déjà été rappelé à l'ordre par la Pro League.