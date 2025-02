🎥 Leandro Trossard décisif, Wout Faes toujours plus critiqué : fortunes diverses pour nos Diables en Premier League

Arsenal s'est imposé 0-2 à Leicester. Les Gunners ont fait la différence dans les dix dernières minutes.

C'est privé de plusieurs éléments offensifs de poids (Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka ou encore Gabriel Martinelli) qu'Arsenal s'est rendu à Leicester cette après-midi. Leandro Trossard a ainsi été aligné en pointe, il a eu comme opposant direct un certain Wout Faes, qui a enchaîné une cinquième titularisation chez les Foxes.

Arsenal a dominé la rencontre mais a longtemps buté sur la défense des locaux. A dix minutes de la fin du temps réglmentaire, le score était toujours vierge.

Merino, le changement gagnant d'Arteta

Monté au jeu, Mikel Merino s'est transformé en supersub en se faufilant dans la défense des Foxes pour ouvrir le score de la tête. Surmonté par le ballon, pris dans son dos par l'international espagnol, Wout Faes n'est pas le seul fautif sur la phase mais est déjà largement critiqué par les supporters.

Le plus dur était fait pour Arsenal, qui a même fait le break quelques minutes plus tard sur un doublé de Merino. Bien lancé au second poteau par Leandro Trossard, l'ancien de la Real Sociedad a tué tout suspense (0-2).

Grâce à cette victoire, les Gunners reviennent provisoirement à quatre points de Liverpool, qui jouera demain contre Wolverhampton. De son côté, Leicester reste avant-dernier, à deux points de Wolves, première équipe hors de la zone rouge.