🎥 Les attaquants de l'AS Roma ont dû en faire des cauchemars : un ancien gardien de Pro League se met la Serie A en poche grâce à ses multilples arrêts

L'AS Roma l'a emportĂ© 0-1 Ă Parme hier. Si le score n'est pas plus lourd, c'est notamment suite aux arrĂȘts assez bluffants de Zion Suzuki.

L'AS Roma n'a pas connu trop de difficultés sur la pelouse de Parme : après un peu plus d'une demi-heure, les visiteurs menaient à la marque grâce au but de Matias Soulé et pouvaient se permettre de voir venir en jouant pendant une heure en supériorité numérique.

Mais les Romains n'ont ensuite plus marqué. Si Mandela Keita et Alexis Saelemaekers étaient tous deux titulaires (respectivement sortis à la mi-temps et peu après l'heure de jeu), c'est un autre ancien de Pro League qui s'est illustré.

Dans les buts de Parme, Zion Suzuki a réalisé un gros match. Le gardien japonais a gardé le suspense jusqu'au bout en maintenant son équipe dans le match par quelques arrêts de grande classe.

Déjà prêt pour l'étape supérieure

On songe notamment à cette double parade en début de deuxième mi-temps. La vitesse avec laquelle l'ancien portier de Saint-Trond se relève pour annihiler la deuxième occasion a tout simplement écoeuré l'attaquant romain, qui s'apprêtait déjà à fêter son but.

đŸ§€ | Les réflexes de Zion Suzuki sont au point ! đŸ€ŻđŸ‘ #ParmaRoma pic.twitter.com/HWFgyOnLPp — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 16, 2025

Si les interventions de Suzuki n'ont pas suffi pour accrocher un point, sa cote continue de monter en Italie. Parme (qui s'y connaît en gardiens, pourrait témoigner Gianluigi Buffon) l'a acheté 7,5 millions l'été dernier et le revendra sans doute beaucoup plus.