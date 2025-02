Pep Guardiola bien embêté lorsque l'on évoque le sujet De Bruyne : "Normalement, je ne parle pas de ça avec mes joueurs"

Lors du match retour entre le Real Madrid et Manchester City, Kevin De Bruyne n'a étonnamment pas joué la moindre minute. Pep Guardiola a logiquement été questionné à son sujet en conférence de presse.

Que les choses se passent un peu difficilement entre Kevin De Bruyne et Manchester City/Pep Guardiola, de nombreux observateurs le constatent désormais. Mais le fait que notre compatriote ne soit même pas autorisé à entrer en jeu dans un match comme celui-ci, contre le grand Real Madrid, pour tenter de faire la différence, est remarquable.

"Non, De Bruyne n'était pas blessé. C'était ma décision de ne pas le titulariser", a confirmé Guardiola à la presse anglaise. "Est-ce qu'il est capable de jouer de grands matchs comme celui-ci ? Il a quand même joué lors du match à domicile, non ?", s'est agacé l'entraîneur catalan.

Un sujet sensible

Lorsqu'un journaliste a demandé à Guardiola s'il avait parlé avec De Bruyne, son capitaine, un profond soupir s'est fait entendre : "Normalement, je ne parle pas de ça avec mes joueurs. Ils ne me posent pas non plus la question. C'était simplement mon choix".

Le coach des Skyblues a tenté de désamorcer les remarques à ce sujet : "Mes remerciements envers lui ne sont pas suffisants au regard de ce qu'il a fait pour moi et pour ce club. Je me base sur de nombreux éléments pour constituer mon équipe. Ce n'est jamais quelque chose de personnel. Il n'y a vraiment rien de plus à dire à ce sujet".

Maintenant que City est éliminé de la Ligue des Champions, l'équipe peut se concentrer pleinement sur la Premier League. Et elle devra immédiatement se ressaisir, puisque Liverpool qui rend visite à l'Etihad Stadium ce weekend. Kevin De Bruyne sera-t-il, cette fois, de la partie ?