Il n'y a pas qu'un seul Doku : "Nous avions passé un pacte, avec Jérémy"

Jérémy Doku, bien sûr, tout le monde connaît. Mais avez-vous déjà entendu parler de son frère Jefferson ?

En ce moment, sur Go Play, une chaîne flamande, sont diffusés des matchs de futsal sous le nom de Masters of Madness. Plusieurs stars belges y participent, et Wesley Sonck y coache notamment une équipe. Sur la pelouse, on a récemment pu voir un certain... Doku faire ses débuts.

Gabarit et style de jeu similaire, même la coupe de cheveux rappelle celle de l'ailier de Manchester City... mais c'est bien sûr un autre Doku qui a épaté Masters of Madness par sa technique : Jefferson, le frère aîné de Jérémy, âgé de 25 ans.

Jefferson Doku est revenu au micro de Sporza sur sa carrière de joueur... avortée : "Dans ma jeunesse, je faisais chaque fois partie des meilleurs. J'ai commencé au Tubantia Borgerhout, puis j'ai rejoint l'Olympic Deurne et j'ai ensuite joué pour l'Antwerp et la réserve du Beerschot. J'ai également joué à un haut niveau en football en salle", raconte-t-il.

Mais au contraire de Jérémy, Jefferson est stoppé dans son élan par des soucis physiques. "J’ai dû subir trois opérations majeures au ménisque", regrette Doku. "C'était difficile de revenir à mon meilleur niveau et j'ai dû arrêter. J'ai juste continué le futsal".

Désormais, Jefferson Doku est devenu agent, et s'occupe bien sûr de son petit frère. "Nous avions passé un pacte avec Jérémy : l'un de nous devait devenir footballeur professionnel. Si possible les deux, mais au moins l'un des deux (rires). Je suis content qu'il ait pu honorer ce pacte", conclut-il.