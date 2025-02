"Championnat de merde" : les propos chocs de Longoria après le fiasco de Marseille face à Auxerre !

Après la lourde défaite 3-0 de l'OM face à Auxerre, Pablo Longoria, le président marseillais, a vivement critiqué l'arbitrage, dénonçant un penalty non sifflé et un carton rouge injustifié.

La défaite 3-0 de l’Olympique de Marseille face à Auxerre a laissé un goût amer, notamment pour Pablo Longoria, le président du club phocéen. Longoria n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt les décisions arbitrales qu’il juge désastreuses.

"Il n’y a pas de justification, il faut être juste sur tout.", a lancé le président du club sur DAZN exprimant sa frustration face à un arbitrage qu’il estime partial et incompétent durant cette rencontre de Ligue 1.

L’un des moments clés du match a été le penalty non sifflé en faveur de l’OM, après une faute présumée sur Quentin Merlin. Longoria a révélé avoir reçu des messages de quatre arbitres européens confirmant que l’action aurait dû être sanctionnée. "J’ai 4 arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant "c’est penalty". Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty !", a-t-il répété.

Le carton rouge de Cornelius, expulsé après deux avertissements, a également alimenté la colère de Longoria. "Le rouge de Cornelius au moment où tu réagis… ", a-t-il déploré.

Dans un moment d'immense frustation, Longoria n’a pas hésité à critiquer violemment la Ligue 1. "C’est un championnat de merde », a-t-il lâché, avant d’ajouter : "Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite."