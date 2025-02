Arne Engels se fait respecter en Écosse : le Diable Rouge délivre un doublé de passes décisives

Arne Engels se plaît bien en Écosse. Le Diable Rouge continue de faire sensation en délivrant un doublé de passes décisives face à Aberdeen en championnat.

Souvent titulaire, Arne Engels n'a presque manqué aucune rencontre du Celtic depuis son arrivée au club l'été dernier. Le joueur, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, semble déjà bien intégré en terre écossaise.

Le natif de Dendermonde a déjà été décisif à 21 reprises en 40 matchs toutes compétitions confondues. Neuf buts et douze passes décisives pour lui depuis son arrivée au Royaume-Uni.

Deux assists supplémentaires ont été ajoutées à son actif ce mardi. Dans un premier temps, sur une contre-attaque, le Diable Rouge a passé le ballon à Jota dans le grand rectangle, qui a conclu.

Quelques minutes plus tard, Callum McGregor inscrivait déjà le troisième but de la rencontre juste avant la pause. Grâce à un ballon arraché par le joueur belge avec un tacle, l'Écossais n'avait "plus qu'à" conclure.

Le prochain défi d'Engels et ses coéquipiers sera samedi prochain en championnat contre St. Mirren. Une occasion de conforter encore plus leur très large avance au classement.