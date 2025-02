De trois matchs à... six mois : tous les dirigeants de l'OM sont lourdement suspendus !

On savait que les sanctions seraient colossales après la sortie de Pablo Longoria à Auxerre. Suite à la défaite 3-0 de l'OM, le président phocéen était descendu dans les couloirs et avait grandement remis en question l'intégrité du corps arbitral, allant même jusqu'à parler de corruption.

Rapidement, Longoria a été le sujet de plaintes, multiples. L'ensemble des arbitres et assistants de la Ligue 1, soit plus de 110 personnes, a porté plainte contre le dirigeant phocéen, lourdement condamné par la LFP ce mercredi.

En effet, Pablo Longoria a reçu une suspension... de 15 matchs ! Il ne fera son retour dans les tribunes que lors de la deuxième journée de la saison prochaine. Et il n'est pas le seul.

De son côté, le directeur sportif Medhi Benatia a reçu une suspension de trois mois suite à la séquence avec Olivier Létang qui avait suscité un vif débat, au mois de janvier.

Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence.



Notre jeu, notre… pic.twitter.com/WdAIt73jdF