L'un des premiers noms qu'il coche dans son onze : la tension monte entre le Bayern et l'un des cadres de Vincent Kompany

Vincent Kompany est aimé de son groupe, sa présence a même poussé certains à prolonger. Mais le cas de Joshua Kimmich semble plus épineux.

Ce soir, Joshua Kimmich aurait pu vivre un match spécial contre Stuttgart. L'international allemand a en effet été formé au VFB, qu'il a quitté tout jeune pour rejoindre le Bayern Munich. C'était en 2015, Pep Guardiola l'avait transformé pour en faire un cadre de son équipe de l'époque.

Dix ans plus tard, Kimmich est toujours aussi important sous les ordres de Vincent Kompany. Jusqu'à la semaine dernière, il n'avait ainsi pas manqué la moindre minute en Bundesliga et en Ligue des Champions. Mais il s'est blessé à l'arrière de la cuisse gauche contre Francfort et manquera donc la rencontre de ce soir.

Des prochains mois sous tension

Au-delà de sa blessure, le milieu de terrain fait surtout parler pour les négociations difficiles quant à la prolongation de son contrat. Il sera en effet libre cet été, le Bayern veut à tout prix éviter de le voir partir.

Le Rekordmeister a ainsi formulé une offre de renouvellement, mais le joueur l'aurait déclinée. Tombant de haut, le club a été jusqu'à retirer sa proposition, rapporte le Bild. Le torchon brûle entre les deux parties.

Les possibilités de voir Joshua Kimmich partir gratuitement en fin de saison sont donc bien réelles. Ce serait un énorme coup dur pour Vincent Kompany, qui en fait l'un des premiers noms qu'il coche dans son onze depuis son arrivée.