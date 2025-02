"Si quelqu'un dans le groupe souhaite des explications supplémentaires..." : Thibaut Courtois joue cartes sur table pour son retour chez les Diables

Thibaut Courtois s'apprête à faire son retour chez les Diables Rouges. Il ne compte pas faire de vagues dans le groupe.

A l'image d'un Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois a en lui ce caractère de gagneur qui peut tirer un groupe vers le haut mais aussi provoquer certaines tensions quant à la marche à suivre. Si bien qu'au-delà de son désaccord avec Tedesco, c'est aussi de sa position vis-à-vis du reste du noyau qui sera à surveiller dans les premiers jours de son retour, après pas loin de deux ans d'absence controversés.

Il semble ne pas s'en faire à ce sujet : "Je ne vais pas revenir là-dessus et faire un discours devant tout le groupe. Je l'ai déjà dit au sélectionneur et à Vincent Mannaert, avec qui j'ai eu une bonne conversation à Madrid", explique Courtois, dans des propos relayés par De Standaard.

Un retour le plus naturel possible

"Si quelqu'un dans le groupe de joueurs souhaite des explications supplémentaires, je serai heureux de les fournir. Si tout le groupe veut écouter, c'est très bien aussi. Mais je n’organiserai pas de réunion de consultation avec l’ensemble des joueur en mars", poursuit le portier du Real Madrid.

Ce n'est pas comme si l'homme aux 102 sélections avait coupé les ponts avec le groupe : "Lors de mes vacances à Ibiza, j'ai rencontré Leandro Trossard, Koen Casteels et Arthur Theate et je leur ai brièvement raconté mon histoire. J'ai rencontré Dodi Lukébakio et Jeremy Doku lorsque nous jouions l'un contre l'autre. J'ai également parlé à Romelu Lukaku et Jan Vertonghen plus tôt, donc je n'ai aucun problème avec ça".

Bien qu'il sache que ce sera inévitablement le cas, Thibaut Courtois dit ne pas vouloir être au centre de l'attention. D'autant qu'il n'y aucun problème au poste de gardien chez les Diables : "Koen Casteels et Matz Sels ont bien travaillé pendant mon absence. Je ne peux et ne veux plus rien changer à ce qui s’est passé".