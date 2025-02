Un cadre des Diables a hâte de travailler avec Rudi Garcia : "Ce n'est pas un peintre"

Dans deux bonnes semaines, Rudi Garcia vivra son premier rassemblement avec les Diables Rouges. Thomas Meunier se montre assez enthousiaste.

Lorsque l'a presse l'avait une première fois questionné sur Rudi Garcia, Thomas Meunier avait mis en avant la connexion lilloise pour aborder celui qu'il ne connaissait pas encore vraiment. Les deux hommes échangeront très probablement à propos du LOSC.

Plus encore que Meunier, Garcia à Lille dans le sang. En plus de ses cinq ans dans le Nord comme entraîneur (courronnés d'un inoubliable titre de champion de France), notre sélectionneur a débuté sa carrière de joueur au LOSC, y évoluant là aussi pendant cinq ans.

Une jolie carte de visite

Pickx Sports a récemment interviewé Thomas Meunier, abordant évidemment le sujet. En attendant la diffusion complète de l'interview, le média a partagé un premier extrait de l'entretien tournant autour de notre nouvel entraîneur fédéral.

"Je ne le connais pas du tout, mais les échos étaient tous positifs à Lille. Il a quand même fait ce doublé Coupe - championnat, il a un beau CV. On peut citer l'AS Roma et Naples par exemple. Ce sont de belles équipes, ce n'est pas un peintre, hein. Il sait ce qu'il fait, je me réjouis de le voir à l'oeuvre.

Nul doute que Rudi Garcia n'hésitera lui non plus pas à aller chercher quelques échos du côté de Lille sur l'état de forme de Thomas Meunier. Malheureusement, cela ne lui servira à rien d'en faire de même pour Matias Fernandez-Pardo (qui a choisi de réprésenter l'Espagne) et Ngal'ayel Mukau (déjà repris par la République Démocratique du Congo fin 2024).