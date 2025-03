Will Still menacé ? La direction de Lens pourrait trancher très rapidement

Lens n'avance plus. Ce weekend, le Racing s'est incliné 3-4 contre Le Havre.

Avec quatre défaites sur ses quatre derniers matchs, Lens est à la peine en Ligue 1. Les Artésiens restent même sur un triste bilan de 9 sur 27. Alors que l'équipe était encore en lisière de podium au début du mois de novembre, la voici désormais neuvième.

Ce weekend, même mener 2-0 après 20 minutes contre une équipe du Havre qui était relégable au coup d'envoi n'a pas suffi pour inverser la tendance. Le weekend d'avant déjà, Lens avait déçu contre Nantes, un autre mal classé.

La défaite de trop ?

Selon nos informations, la position de Will Still serait en danger, des discussions seraient actuellement en cours au sein de la direction.

Si Will Still survit à cette nouvelle déconvenue, une nouvelle évaluation surviendrait à l'issue des deux prochains matchs contre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

En sa compagnie, Will Still avait amené d'autres têtes bien connues du football belge dans le nord, à commencer par ses frères Edward et Nicolas. Cédric Berthelin a également débarqué comme entraîneur des gardiens pour entraîner un certain Hevré Koffi.