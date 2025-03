Vincent Kompany confirme la drôle d'information : "Il s'est blessé... en célébrant"

Le Bayern Munich a gagné son match aller de Champions League contre le Bayer Leverkusen... mais a perdu Manuel Neuer. Le portier s'est blessé en célébrant l'un des buts de son équipe...

Le Bayern Munich a un pied en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le match aller des huitièmes de finale a été remporté 3-0 face au grand rival national cette saison, le Bayer Leverkusen.

Une soirée presque parfaite, donc, pour le Rekordmeister, même si Vincent Kompany a clairement indiqué qu'il souhaitait rester prudent avant le match retour (lire ici).

Une chose ne s'est pas déroulée comme prévu, cependant. Peu avant l'heure de jeu, Manuel Neuer s'est blessé, apparemment seul, et a dû être remplacé par Jonas Urbig. Une blessure que le gardien de but se serait occasionnée... en fêtant un but.

"Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de Manuel, mais il est vrai qu'il s'est blessé en célébrant le but", a déclaré Vincent Kompany après le match. "Il semble que ce soit au niveau du mollet, mais nous devons encore vérifier."

"Nous avons déjà joué sans Neuer cette saison. Si c'est le cas, nous le referons", a-t-il déclaré. Neuer a en effet déjà manqué 5 matchs cette saison en raison notamment d'une côte fracturée. La saison passée, le vétéran de 38 ans n'est revenu qu'en octobre de sa fracture du tibia occasionnée en 2022.