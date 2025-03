🎥 Quand Sambi Lokonga sort la faucheuse : le tacle dangereux qui divise la Liga

Sambi Lokonga a rejouĂ© avec le FC SĂ©ville hier soir. Il est mĂȘme montĂ© sur le terrain avec un peu trop d'envie.

Lors des quatre derniers matchs, Albert Sambi Lokonga était sur la touche, blessé à l'ischio. Auparavant titulaire régulier dans l'entrejeu andalou, il a fait son retour dans le groupe hier contre la Real Sociedad, montant à vingt minutes de la fin.

Le Diable Rouge avait faim de ballons, et cela s'est vu : dans le temps additionnel, l'un de ses tacles n'était pas loin de lui valoir de prendre sa douche quelques minutes avant les autres.

Alors qu'on le connaît plutôt pour ses sorties de balles et ses dribbles au milieu de terrain, Sambi a montré qu'il avait aussi appris à muscler son jeu, quitte à dépasser les limites avec ce tacle loin d'être contrôlé sur Martin Zubimendi.

✂ | Enkele minuten na zijn invalbeurt kon Albert Sambi Lokonga al bijna de kleedkamer opzoeken. 👀🚿 #RealSociedadSevillaFC pic.twitter.com/IgWKQP1bfP — DAZN België (@DAZN_BENL) March 9, 2025

Zone grise pour le VAR

Si l'international espagnol n'est pas resté plus longtemps au sol, c'est parce que son équipe était menée et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à perdre du temps. Mais Sambi Lokonga a bel et bien flirté avec la carte rouge, le VAR a d'ailleurs investigué la phase pour finalement décider de ne pas intervenir.

L'ancien Anderlechtois s'en sort bien, tout profit pour Séville qui a signé un gros coup en s'imposant 0-1 grâce à un but de Chidera Ejuke (ex-Antwerp) pour dépasser les Basques au classement. Notons que Dodi Lukebakio était titulaire, c'est lui qui a cédé sa place à Stanis Idumbo dans le temps additionnel.