Cédric De Volder
La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais
Photo: © photonews

Kasper Dolberg fait partie des joueurs annoncés sur le départ au RSC Anderlecht. Le Stade Rennais est intéressé, même si cette supposée piste française mérite d'être nuancée.

Nous écrivions il y a quelques jours que le Stade Rennais s’intéresse à Kasper Dolberg. Eh bien, dans ce cas précis, la rumeur mérite quelques précisions.

Sacha Tavolieri révèle que c’est le RSC Anderlecht qui a proposé lui-même l’attaquant danois à Rennes. Ce n’est donc pas le club français qui a pris contact avec le club bruxellois.

Cela dit, il est vrai que des discussions ont eu lieu entre Anderlecht et Rennes. Les Français ont posé quelques questions précises sur le profil de Kasper Dolberg et sur les conditions d’un éventuel transfert.

Cependant, ces discussions n’ont jamais été vraiment concrètes. Rennes a indiqué qu’il recherchait en priorité un autre profil pour renforcer son attaque.

Le site Transfermarkt évalue la valeur marchande de Dolberg à treize millions d’euros. Il fait partie des joueurs qui pourraient rapporter de l’argent à Anderlecht. Le Danois, toutefois, n’a aucune envie de partir.

Kasper Dolberg

