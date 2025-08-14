"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City
Jérémy Doku est ambitieux pour sa troisième saison à Manchester City. Dans une vidéo YouTube partagée dans sa nouvelle série, le joueur belge n'a pas caché vouloir impressionner.

Le joueur de Manchester City annonce la couleur : "J’ai juste faim de cette nouvelle saison. Je veux bien faire. Donc je vais tout donner, parce que c’est maintenant ma troisième saison."

"Cette saison est très importante pour moi et je fais de mon mieux. Je vais tout faire pour que ce soit la meilleure saison possible," poursuit-il.

À quelle version de Jérémy Doku doit-on s'attendre ? "Je veux juste être moi-même, complètement moi-même. Jouer libre, sans rien dans la tête, et c’est là que je suis à mon meilleur. Le Jérémy libre, comme le jeune Jérémy." 

Un message pour ses fans

Le joueur belge a un message pour ses fans : "Je veux juste leur dire de se préparer. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous rendre tous heureux, être le Jérémy que City a acheté. Et comme c’est ma troisième saison, elle doit être ma meilleure."

Les Citizens entameront leur saison de Premier League ce samedi contre Wolverhampton. L'occasion pour l'ailier de déjà montrer ce dont il est capable ?

Manchester City
Jérémy Doku

