Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

Photo: © photonews

Vous vous demandez comment regarder le duel entre les Rangers et le Club de Bruges en barrages de la Ligue des Champions ? Celui-ci sera retransmis gratuitement par RTL.

Le Club de Bruges s'est qualifié pour le prochain tour qualificatif de la Ligue des Champions en venant à bout du RB Salzbourg. Menés 0-2, les hommes de Nicky Hayen l'ont finalement emporté sur le score de 3-2 lors du match retour après s'être imposés 0-1 à l'aller.

Les Brugeois ont donc validé leur ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. La possibilité d'avoir deux équipes belges dans la plus prestigieuse des compétitions se rapproche.

Comment regarder Rangers - Bruges ?

Mais alors, comment suivre ces deux rencontres de barrages du Club de Bruges ? Comme lors du troisième tour préliminaire, c'est RTL qui dispose des droits pour ce duel.

Le match sera retransmis en direct et gratuitement sur la chaîne de télévision les 19 (à l'extérieur) et 27 août (à domicile) prochains. Il sera également possible de suivre cette rencontre en streaming via RTL Play.

Avant le match aller, les Brugeois ont encore un rendez-vous en championnat. Ce week-end, ils affronteront Zulte Waregem samedi à 16h00. Le match contre Westerlo de la semaine suivante a cependant été reporté afin de permettre aux Blauw en Zwart de se concentrer complètement sur leur match retour.

Suis Rangers FC - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (19/08).

