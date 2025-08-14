Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1
Photo: © photonews

Le Club de Bruges cherche encore un ailier supplémentaire. Samuel Edozie souhaite venir, mais Southampton refuse pour l'instant de le vendre. C'est pourquoi les Blauw en Zwart discutent également avec le Stade de Reims au sujet de Mamadou Diakhon.

Le Club de Bruges a déjà réalisé plusieurs jolis transferts cet été, mais n’a pas l’intention de s’arrêter sur le mercato. Les Blauw en Zwart sont encore à la recherche d’un ailier.

Comme on le sait, les Brugeois ont jeté leur dévolu sur Samuel Edozie. L’ailier est encore sous contrat avec Southampton.

Pour l’instant, cependant, la piste menant à l’Anglais semble un peu trop coûteuse. Le Club a vu une offre de huit millions d’euros être refusée. Samuel Edozie, lui, souhaite rejoindre Bruges.

Il espère que son club acceptera l’offre. Mais, en attendant, le Club ne reste pas inactif. Il y a aussi la piste menant à Mamadou Diakhon.

Mamadou Diakhon est un talent de 19 ans évoluant au Stade de Reims. En raison de la situation avec Samuel Edozie, le Club a déjà entamé des discussions avec le club de Ligue 1, rapporte Sacha Tavolieri. Reste à voir qui sera le nouvel ailier des Blauw en Zwart.

