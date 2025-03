Le claquage de porte de Koen Casteels et le retour de Courtois peuvent-ils diviser les Diables ? "La jalousie est là depuis longtemps"

Koen Casteels a fait couler beaucoup d'encre en prenant soudainement sa retraite internationale, mécontent du retour de Thibaut Courtois en sélection. Quel impact cela aura-t-il sur le groupe ?

"Tout d’abord, et surtout, je trouve un peu étrange que Thibaut Courtois puisse décider lui-même s’il peut revenir. Et je trouve très étrange que la fédération fasse volte-face de cette manière et déroule le tapis rouge", Casteels n'a pas mâché ses mots au moment de dire au revoir aux Diables, dans le podcast Mid-Mid.

Pour Alex Teklak, le contentieux est bien plus ancien : "Le problème est né à Genk où ils ont joué ensemble, et Thibaut Courtois a toujours éclipsé Koen Casteels. Il y a clairement de la jalousie et elle est là depuis longtemps entre les deux", explique-t-il sur la RTBF.

"Je peux comprendre qu’il ressente un manque de respect mais il n’aurait jamais été titularisé à l’Euro sans l’absence de Thibaut Courtois. Cette retraite est une tempête dans un verre d’eau", poursuit le consultant.

Casteels tente de semer le trouble

Koen Casteels a également mis les pieds dans le plat en déclarant qu'il n'était pas le seul au sein du groupe à penser de la sorte. Qu'elle soit vraie ou fausse, cette affirmation n'est pas là pour consolider la cohésion du noyau.

Cela n'inquiète pas Alex Teklak outre mesure : "Le retour de Courtois se fera naturellement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire à ce sujet. Avec un nouvel entraîneur, les joueurs devront montrer qu'ils méritent leur sélection. Les joueurs seront plus préoccupés par cela que par l'affaire Courtois". Le portier du Real Madrid a déjà prévenu qu'il ne ferait pas de mise au point devant le groupe pour s'expliquer mais qu'il serait ravi de répondre aux sollicitations des joueurs qui souhaiteraient des éclaircissements.