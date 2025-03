"Il a pris le bouillon toute la rencontre" : Thomas Meunier très critiqué après LOSC-Borussia Dortmund

Thomas Meunier n'a pas vécu sa meilleure soirée ce mercredi face au Borussia Dortmund. A la base du penalty allemand, le latéral des Diables Rouges a été trop laxiste défensivement.

Ce n'était pas sa soirée, et ce avant qu'il concède un penalty un peu bête aux alentours de la 50e minute pour permettre au Borussia Dortmund de revenir dans le match. Thomas Meunier a vécu un match compliqué ce mercredi face à ses anciennes couleurs.

Les médias français ne l'épargnent pas. La Voix du Nord parle ainsi d'un flanc droit Meunier - Cabella "trop friable défensivement", tandis que Orange souligne que Meunier a "pris le bouillon toute la rencontre et multiplié les approximations". Le penalty ne lui est d'ailleurs pas tant reproché que le reste de sa performance.

"Sa faute sur Serhou Guirassy amenant le penalty (54e) n'est paradoxalement pas la pire, car très litigieuse", pointe ainsi Orange. Bruno Genesio, le coach du LOSC, juge de son côté le penalty "limite, très limite".

Du côté du Figaro, on est particulièrement sévère, le média attribuant ainsi la note de 3/10 à Thomas Meunier et estimant qu'il n'a "pas maîtrisé les débats", et n'était "pas plus rassurant balle au pied" que sans ballon.

Enfin, bien sûr, les supporters lillois tombent eux aussi sur le dos de leur défense et c'est bien notre compatriote qui en prend le plus pour son grade. Nous ne relaierons pas ici les insultes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, mais une chose est sûre : la trêve arrive à point nommé pour que Meunier se remette en confiance en sélection.