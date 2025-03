"Un manque de respect" : Thibaut Courtois fulmine...et incite à prendre exemple sur la Pro League

Le Real Madrid l'a emporté 1-2 contre Villarreal hier soir. À la fin du match, les joueurs madrilènes étaient mécontents du peu de repos obtenu.

Pas le temps de souffler pour le Real Madrid. Mercredi soir, l'équipe éliminait l'Atletico Madrid au bout du suspense et des tirs au but en Ligue des Champions, les joueurs étaient déjà de retour sur le terrain hier soir.

Les Merengues ont gagné 1-2 à Villarreal pour provisoirement prendre la tête du classement. Cela pourrait rapidement changer car aujourd'hui, le FC Barcelone affronte l'Atletico Madrid.

Un calendrier démentiel

Le club aurait lui aussi voulu bénéficier d'un jour de repos supplémentaire. Thibaut Courtois ne s'est pas géné de le faire savoir : "On joue quand on doit jouer et on ne cherche pas d'excuses. Je suis content que nous n'ayons pas perdu ou fait match nul à cause de la fatigue, mais il n'est pas normal de jouer aujourd'hui à 18h30", déclare-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Je comprends que La Liga n'aime pas que les trois grands clubs jouent le même jour, mais cela se fait aussi en Premier League. C'est un manque de respect pour l'équipe et nos joueurs, car nous aurions pu avoir quelques blessés", poursuit-il.

Courtois fait même référence à la manière dont les choses se passent...en Pro League. "Demain il y a l'Atletico-Barça et il ne se passe rien. En Belgique, on parle du Super Sunday. Cela aurait pu être le cas ici aussi".