Il est très incertain : après Onana, un autre absent de grande importance chez les Diables pour affronter l'Ukraine ?

Pour sa toute première rencontre sur le banc des Diables Rouges, Rudi Garcia sera déjà privé d'un titulaire habituel, en la personne d'Amadou Onana. Toutefois, le Français pourrait aussi devoir se passer d'Arthur Theate, très incertain.

Les choses sérieuses commencent pour Rudi Garcia. Ce lundi, les Diables Rouges se sont présentés à Tubize afin de préparer la double confrontation face à l'Ukraine pour rester en division A de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur français, qui a annoncé sa première sélection vendredi, sera privé d'un titulaire habituel, de retour de blessure mais pas encore suffisamment en forme pour tenir sa place : Amadou Onana.

En raisons d'autres absences au milieu de terrain, comme celle d'Orel Mangala, Rudi Garcia a fait appel à de nouveaux visages, comme Bryan Heynen et Nicolas Raskin, alors qu'Hans Vanaken a fait son grand retour dans le groupe.

Arthur Theate très incertain pour affronter l'Ukraine en Ligue des Nations

Il y a aussi un petit nouveau, d'une grande polyvalence, qui pourrait aider Garcia à palier une nouvelle blessure. En effet, Arthur Theate était encore absent avec Francfort à Bochum et est très incertain, selon le Nieuwsblad. L'ancien joueur d'Ostende, Bologne et Rennes est blessé au mollet et a manqué les trois dernières journées de championnat.

Une absence probable qui offre une chance encore plus grande à Jorthy Mokio. Le jeune joueur de l'Ajax Amsterdam peut évoluer sur le côté gauche de la défense, en défense centrale et en tant que milieu défensif. Trois positions auxquelles Rudi Garcia aura bien besoin de tout le monde dans les circonstances actuelles. Jouera-t-il déjà son premier match pour les Diables à tout juste 17 ans ? Les probabilités augmentent...