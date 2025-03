Les Diables Rouges bientôt de retour à Sclessin : le rendez-vous est pris !

Les Diables Rouges veulent partir à la reconquête de leur public. Et cela commence par aller à la rencontre des supporters aux quatre coins du pays.

La fédération a publié hier une vidéo mobilisatrice pour appeler à l'union sacrée derrière nos sélections nationales. Nos décideurs veulent également poser des actes concrets, notamment en ce qui concerne les Diables Rouges, la vitrine de notre football.

"Etant donné les turbulences traversées lors de la deuxième et dernière année de mandat de Domenico Tedesco, il était important de redonner de la consistance au lien entre les joueurs et les supporters", explique Manu Leroy, Directeur Marketing & Communication de l’Union belge.

Pour cela, la fédération a choisi de délocaliser plusieurs matchs de l'équipe hors du Stade Roi Baudouin. Le match à domicile contre l'Ukraine aura ainsi lieu à Genk, et ce n'est que le premier changement du genre.

Redorer le blason national

"On va profiter de l’occasion pour partir en quelque sorte en tournée à travers la Belgique. Si la venue du Pays de Galles début juin se déroulera au stade Roi Baudouin, les visites du Kazakhstan et de la Macédoine du Nord s’effectueront sous le signe de la délocalisation. Le Lotto Park d'Anderlecht et la Planet Group Arena de Gand sont candidats pour accueillir l’une de ces deux rencontres", explique Manu Leroy.

Ce n'est pas tout : il explique ainsi que le match de clôture contre le Liechtenstein devrait se dérouler au Standard. De quoi rappeler les souvenirs du dernier match disputé à Sclessin en septembre 2017 : les Diables l'avaient emporté 9-0 contre Gibraltar avec notamment un retourné acrobatique d'Axel Witsel.