Un souvenir assez chahuté du football belge...mais un porte-bonheur des Diables : l'arbitre d'Ukraine - Belgique est connu

L'UEFA a fait connaître ses désignations arbitrales pour la Ligue des Nations. Le Suisse Sandro Schärer sera aux commandes d'Ukraine - Belgique.

Il y a moins d'un mois encore, Sandro Schärer était sur le sol belge pour arbitrer un match de Coupe d'Europe. Il était en effet au sifflet d'Anderlecht-Fenerbahçe, qu'il avait dû interrompre en raison d'une bagarre dans les tribunes. Le Suisse avait également dirigé les débats lors d'un match nul des Mauves contre le Dinamo Zagreb en décembre 2018, quand Hein Vanhaezebrouck était encore à la tête de l'équipe.

Un an plus tôt, il était au sifflet d'un match amical de nos Diables Rouges contre la République tchèque (victoire 2-1). Et en septembre 2020, il était également présent lors de la victoire 0-2 des troupes de Roberto Martinez contre le Danemark en Ligue des Nations.

Un arbitre d'expérience

Sandro Schärer avait également arbitré un match du Club de Bruges en Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart étaient parvenus à arracher un point contre le PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé (1-1).

L'homme en noir avait également croisé la route du Standard sur la scène européenne. Un moins bon souvenir pour les Rouches puisqu'il s'agit de la défaite 4-0 à Arsenal en octobre 2019.

Depuis, Sandro Schärer a gagné en reconnaissance de la part de l'UEFA, il a notamment lancé la saison en arbitrant la Supercoupe de l'UEFA entre le Real Madrid et l'Atalanta.