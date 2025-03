🎥 But surréaliste encaissé par l'Italie, penalty loupé par CR7, la France au bout du suspense : soirée animée en Ligue des Nations !

De belles affiches, une pluie de buts et beaucoup de suspense ce soir lors des rencontres retour de Ligue des Nations.

Espagne - Pays-Bas

Après le nul (2-2) spectaculaire du match aller, la Roja prenait rapidement les commandes grâce à Mikel Oyarzabal sur penalty (8e). Memphis Depay (54e) également sur penalty répondait à l'ouverture du score avant qu'Oyarzabal ne signe un doublé (67e) pour remettre l'Espagne sur orbite. Mais les Oranjes revenaient une fois de plus dans le coup, cette fois via Maatsen (79e).

Dans les arrêts de jeu, Lamine Yamal (103e) redonnait l'avance à la Roja, mais les Néerlandais ne lâchaient rien et Xavi Simons égalisait sur penalty (109e). Finalement, la Roja a validé son billet pour la suite de la compétition au terme de la séance de tirs au but remportée 5-4.

France - Croatie

Les Bleus avaient une revanche à prendre après la défaite (2-0) de jeudi à Split. Il fallait attendre la deuxième mi-temps pour voir le premier but du match, signé Michael Olise (52e). En fin de match, Ousmane Dembélé (80e) plantait le deuxième but des Bleus, rétablissant l'égalité sur les deux rencontres.

La qualification se jouait aux tirs au but. La séance fut longue et les Bleus sortent finalement vainqueurs (5-4) et retrouveront l'Espagne au prochain tour.

Portugal - Danemark

Défait (1-0) à Copenhague il y a quelques jours, le Portugal manquait l'occasion de rapidement remettre les compteurs à zéro. En effet, les hommes de Roberto Martínez obtenaient un pénalty (6e) mais Cristiano Ronaldo se trouait complètement.

Un auto-but de Joachim Andersen (38e) offrait finalement l'avance aux locaux. Mais après le repos, Rasmus Kristensen (56e) refroidissait le stade José Alvalade en égalisant. En toute fin de match, le doublé de Trincão (86e et 91e) et le but de Gonçalo Ramos (115e) délivrait tout un stade et permettait au Portugal de rafler toute la mise.

Allemagne - Italie

Après sa victoire 1-2 acquise jeudi à Milan, l'Allemagne ne faisait pas dans le détail et menait de trois buts au repos, grâce à Kimmich sur pénalty (30e), Musiala (36e) et Kleindienst (45e). Le second but du match inscrit par le joueur du Bayern était tout simplement surréaliste. En effet, sur un corner obtenu par l’Allemagne, Donnnarumma n’est pas revenu se placer et se plaignait auprès de ses partenaires. La Mannschaft en profitait pour jouer le corner rapidement et Jamal Musiala marquait dans le but vide.

Mais l'Italie trouvait la force de revenir dans le coup grâce au doublé de Moise Kean (49e et 69e). Avant que Raspadori n'égalise sur penalty au bout du temps additionnel (90e+5). Pas suffisant pour stopper l'Allemagne, qui se qualifie grâce à sa victoire du match aller.