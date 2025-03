🎥 Quand les adversaires deviennent fans : une avalanche de selfies pour Mohamed Salah

Le stade du Caire vibrait encore des dernières minutes tendues lorsque l'improbable s'est produit. Alors que l'Égypte venait de sceller sa victoire 1-0 contre la Sierra Leone, un phénomène étrange a remplacé l'amertume de la défaite par l'électricité de l'admiration. Les joueurs sierra-léonais, théoriquement déçus par le résultat ont soudain transformé le terrain en studio photo improvisé.

Mohamed Salah, architecte silencieux de cette qualification presque assurée pour le Mondial 2026 s'est retrouvé malgré lui au centre d'une scène surréaliste. L'attaquant égyptien, habitué aux projecteurs a dû faire face à un nouveau type de pression : devenir le selfie ultime pour ses adversaires émerveillés. Les smartphones ont fleuri, chaque joueur voulant sa preuve d'avoir croisé la star.

L'instant le plus symbolique ? Quand l'entraîneur adjoint de la Sierra Leone, oubliant complètement son statut s'est faufilé pour capturer un cliché avec Salah. Le visage du technicien rayonnait d'une joie enfantine, comme si le résultat du match avait soudain perdu toute importance face à cette rencontre avec la légende vivante du football africain.

Sierra Leone players and coaches all wanting to catch up with and take pictures with Mohamed Salah pic.twitter.com/YlY8joEXeS