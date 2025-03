Adriano Bertaccini fait amende honorable après ses propos chocs : "J'ai dit des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire"

Saint-Trond doit repartir de l'avant pour assurer son maintien via les Playdowns. Le groupe regarde maintenant dans la même direction.

Les oreilles des joueurs de Saint-Trond sifflaient à l'issue de la défaite à Louvain les condamnant aux Playdowns. Felice Mazzu s'était emporté contre l'arbitrage et s'en est depuis excusé, Adriano Bertaccini a dû en faire de même après avoir chargé ses coéquipiers.

"Il y a un manque d'envie chez certains joueurs. On est là où on doit être, mais certains doivent se poser des questions", avait-il déclaré au coup de sifflet final. À tête reposée, l'attaquant trudonnaire a admis au Belang van Limburg être allé un peu loin dans ses propos.

"J’étais sous l’effet de l’adrénaline et j’ai dit des choses que je n’aurais peut-être pas dû dire. Je ne visais personne en particulier, je parlais du groupe dans son ensemble. Nous en avons discuté et je me suis excusé", explique-t-il au quotidien limbourgeois.

Retrouver l'union sacrée

Le groupe a pu passer à autre chose lors du stage aux Pays-Bas : "Ce stage nous a fait beaucoup de bien. Nous avons travaillé dur, mais nous avons aussi ri et pris du plaisir. Nous avons pu échanger, ce qui a renforcé notre cohésion. Je pense que c'était aussi l'objectif du staff technique ; c'était une bonne décision de leur part de venir ici".

De quoi aborder les Playdowns avec un état d'esprit plus positif : "Nous sommes prêts. Une victoire pourrait nous donner des ailes. Car dans une compétition comme celle-ci, où l'on ne joue que six matchs, le premier est souvent le plus important. Si on le gagne, on peut partir. Je suis convaincu que nous parviendrons à nous maintenir en première division, car nous avons une très bonne équipe". Les Canaris, un point derrière la première place du Cercle, commenceront la compétition avec un déplacement au Beerschot.