Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges avait réussi son coup avec Christos Tzolis et regarde à nouveau du côté de la Grèce pour renforcer son effectif.

Après le transfert réussi de Christos Tzolis, le Club de Bruges aurait de nouveau les yeux tournés vers la Grèce. Selon les informations de SPORT24, le club belge s'intéresserait à Anestis Mythou, rapporte la presse grecque.

Bruges veut répéter la recette Tzolis

Selon les médias grecs, le Club de Bruges souhaite reproduire le succès de Tzolis en recrutant à nouveau un joueur grec. Cette fois, la cible serait Mythou, considéré comme l'un des plus grands talents du PAOK Salonique.

Cette semaine, il a été très important contre l'Olympiakos en Coupe de Grèce. Le jeune attaquant de 18 ans était titulaire et a marqué après sept minutes de jeu.

Le Club prêt à offrir dix millions d'euros ?

Plusieurs grands clubs s'intéressent à lui. Il a disputé presque tous les matchs de Coupe nationale et a marqué trois buts. Il attend de recevoir plus de temps de jeu en championnat.



Sa valeur est estimée à 250 000 euros sur Transfermarkt, mais selon la presse grecque, le Club de Bruges envisagerait une offre proche des 10 millions d'euros demandés.