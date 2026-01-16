Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

Le Club de Bruges compte s'activer durant ce mercato hivernal. Des arrivées comme des départs sont attendus dans les prochaines semaines.

Côté départs, ça bouge aussi pour le Club de Bruges. Zaid Romero est sur le point de s'engager avec Getafe sous forme de prêt. D'après Sacha Tavolieri, il a atterri en Espagne pour boucler l'affaire.

Un départ définitif avait été évoqué, mais Bruges ne le laissera partir que contre une bonne offre. L'Argentin est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Romero était arrivé à Bruges en juillet 2024 pour 6 millions d'euros, mais il n'a pas réussi à s'imposer. Il avait joué 16 matchs la saison dernière, mais cette année, on ne le voit plus.

Bruges garde un œil sur Benjamin Brantlind

Le Club suit de près Benjamin Brantlind, un jeune talent de 17 ans qui joue à Göteborg. Bruges n'est pas seul sur le coup, puisque le PSV Eindhoven essaie également de le recruter.





Son agent a indiqué qu’il ne prolongerait pas en Suède. "On ne se presse pas, on verra ça plus tard", a-t-il confié à la presse locale. Une aubaine pour Bruges qui peut continuer de rêver.