"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?

Marco Kana a frôlé l'expulsion contre Gand ce jeudi, alors qu'il réalisait jusque là une prestation très solide. Il parlait de "zone grise" concernant la décision de Mr Laforge.

On ne décolérait pas du côté de La Gantoise concernant la non-exclusion de Marco Kana. Michel Louwagie quittait à peine la zone mixte, où il était venu donner son point de vue avec le sourire mais avec une position claire, quand l'intéressé arrivait pour expliquer sa vision des choses.

Et Kana, s'il restait nuancé, comprenait que le camp adverse réclame la carte rouge. "J'ai tout juste revu les images, car ça avait été très vite. Je comprends pourquoi l'arbitre ne m'a pas donné rouge... mais j'aurais aussi compris qu'il me la donne", reconnaît-il.

"Ca fait partie de cette zone grise qui existe dans le football. C'est une phase de jeu et elle a tourné à mon avantage", relativisait Marco Kana, qui a rapidement dû tourner le bouton. "Heureusement, nous avons assez de cadres pour ça. Directement, Thorgan et Colin m'ont dit de me reconcentrer sur le coup-franc qui suivait, de ne plus penser à ça".

Kana déjà de retour dimanche ?

De retour après de longues semaines d'absence, Kana a ensuite été sorti par Besnik Hasi. Pas en raison d'une alerte physique, mais justement pour éviter de le surcharger. "Oui, j'ai été remplacé car cela faisait longtemps que je n'avais pas joué", confirme le défenseur central. "Je tiens d'ailleurs à dire que Mihajlo Ilic a fait une très bonne rentrée pour quelqu'un qui a fait si longtemps sans jouer lui aussi".

Reste à voir si Marco Kana sera titulaire dimanche. "Cela doit encore être déterminé avec le staff. Je ferai tout pour, même si ça arrivera vite", concède "le Professeur". "Nous verrons ça avec le coach et le staff médical".