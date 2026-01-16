📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

Vous rappelez-vous de Mbaye Diagne ? Brièvement passé par le Club de Bruges, l'attaquant s'était fait remarquer.

C'était passé un inaperçu en 2014, mais Mbaye Diagne avait déjà connu la Belgique lors d'un prêt au Lierse, inscrivant 7 buts en 11 matchs, avant de revenir, toujours prêté par la Juventus, à Westerlo l'année suivante (11 matchs, 3 buts cette fois).

Mais c'est bien sûr en 2019-2020 que Diagne va se faire remarquer, prêté par le FC Bruges en provenance cette fois du Galatasaray. On s'en rappelle : à la base, le Sénégalais devait signer au RSC Anderlecht, mais Bart Verhaeghe avait détourné le transfert en dernière minute.

Bruges se rappelle bien de Diagne

Grand... mal lui en avait pris, car Mbaye Diagne s'était plutôt signalé hors des terrains. Personnage excentrique et "bling-bling", il décide de prendre pour lui un penalty obtenu au PSG... et le loupe. Il s'en prend ensuite à son coach et au Club dans la presse et est écarté du groupe.

Au final, Diagne aura joué 9 matchs pour les Blauw & Zwart et marqué 4 buts, montrant ses qualités par éclairs mais ne justifiant absolument pas l'option d'achat de 13 millions d'euros placée sur lui. Depuis, la carrière du buteur sénégalais l'a éloigné des sommets, mais il empile les buts.

Au Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne a ainsi planté 25 buts en 35 matchs, décrochant un transfert en Arabie Saoudite où il continuera à être efficace pour Al-Qadisiya et Neom. Désormais à l'Amed SFK, en D2 turque, Diagne s'est fait remarquer à l'interview d'après-match.



L'attaquant a en effet donné son interview affublé du masque de gorille qu'il porte à chaque célébration de but - et il a déjà marqué 17 fois cette saison. Une drôle d'image.