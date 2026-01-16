📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vous rappelez-vous de Mbaye Diagne ? Brièvement passé par le Club de Bruges, l'attaquant s'était fait remarquer.

C'était passé un inaperçu en 2014, mais Mbaye Diagne avait déjà connu la Belgique lors d'un prêt au Lierse, inscrivant 7 buts en 11 matchs, avant de revenir, toujours prêté par la Juventus, à Westerlo l'année suivante (11 matchs, 3 buts cette fois).

Mais c'est bien sûr en 2019-2020 que Diagne va se faire remarquer, prêté par le FC Bruges en provenance cette fois du Galatasaray. On s'en rappelle : à la base, le Sénégalais devait signer au RSC Anderlecht, mais Bart Verhaeghe avait détourné le transfert en dernière minute.

Bruges se rappelle bien de Diagne

Grand... mal lui en avait pris, car Mbaye Diagne s'était plutôt signalé hors des terrains. Personnage excentrique et "bling-bling", il décide de prendre pour lui un penalty obtenu au PSG... et le loupe. Il s'en prend ensuite à son coach et au Club dans la presse et est écarté du groupe.

Au final, Diagne aura joué 9 matchs pour les Blauw & Zwart et marqué 4 buts, montrant ses qualités par éclairs mais ne justifiant absolument pas l'option d'achat de 13 millions d'euros placée sur lui. Depuis, la carrière du buteur sénégalais l'a éloigné des sommets, mais il empile les buts. 

Au Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne a ainsi planté 25 buts en 35 matchs, décrochant un transfert en Arabie Saoudite où il continuera à être efficace pour Al-Qadisiya et Neom. Désormais à l'Amed SFK, en D2 turque, Diagne s'est fait remarquer à l'interview d'après-match.

Lire aussi… Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

L'attaquant a en effet donné son interview affublé du masque de gorille qu'il porte à chaque célébration de but - et il a déjà marqué 17 fois cette saison. Une drôle d'image. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
RAAL La Louvière
Mbaye Diagne

Plus de news

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Castagne - Van Den Bosch

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Castagne - Van Den Bosch

09:30
L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

10:30
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

09:30
L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

08:30
Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

07:20
Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

09:00
Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

08:00
Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

07:40
1
Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

06:40
Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

06:00
2
Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

06:20
Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

21:40
"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ? Réaction

"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?

23:37
1
"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

23:20
1
La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

23:00
Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

22:35
Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

22:30
Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

22:00
7
Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

21:00
"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

21:20
1
Décisif dans la montée mais désormais remplaçant : la RAAL pourrait perdre l'un de ses attaquants

Décisif dans la montée mais désormais remplaçant : la RAAL pourrait perdre l'un de ses attaquants

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Teuma - De Busser - Leysen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Teuma - De Busser - Leysen

19:24
Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

20:30
1
Le premier 11 de 2026 à Anderlecht est connu

Le premier 11 de 2026 à Anderlecht est connu

20:02
Marc Wilmots veut marquer un gros coup : le Standard sur la piste d'un ancien taulier... de l'Union

Marc Wilmots veut marquer un gros coup : le Standard sur la piste d'un ancien taulier... de l'Union

19:49
1
Le mercato hivernal du Standard est lancé : une première recrue venue du Danemark

Le mercato hivernal du Standard est lancé : une première recrue venue du Danemark

19:24
Cible d'Anderlecht, le gardien belge Jari De Busser évoque son avenir

Cible d'Anderlecht, le gardien belge Jari De Busser évoque son avenir

19:00
Comme l'Easi Arena de la RAAL, la tribune 2 du Bosuil est déjà critiquée : "Ce n'est pas tenable"

Comme l'Easi Arena de la RAAL, la tribune 2 du Bosuil est déjà critiquée : "Ce n'est pas tenable"

18:00
C'est officiel : le record de transfert pour une Red Flame est tombé

C'est officiel : le record de transfert pour une Red Flame est tombé

18:20
Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Après les USA et le Mexique, un nouveau match amical pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved