"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

Le choc entre Anderlecht et La Gantoise a été marqué par une phase litigieuse. Le carton jaune de Kana, après une faute sur Skóraś qui partait seul au but, a provoqué l'incompréhension.

En première mi-temps, plusieurs phases ont été analysées, mais en seconde période, une autre action a fait polémique. Marco Kana a reçu un carton jaune après avoir tiré Michal Skoras, qui partait seul au but. Mais ça n'a pas du tout plu à Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck n'en revient pas

"C'est carton rouge. C'est la douche, direct à la douche ! Jaune ? Oh là là...", a réagi Hein Vanhaezebrouck au micro de DAZN. "Le ballon partait vers l'extérieur ? Il va falloir revoir les images... Non, c'est rouge."

Als Zelfs Anderlecht supporters er over eens kunnen zijn dat het rood is 😂 #AndGnt — Robbe Peeters (@beirke45) January 15, 2026

"On ne peut pas s'en tenir au jaune ici, c’est rouge. Skoras avait le champ libre pour récupérer le ballon. La VAR doit intervenir, l'explication de Laforge ne tient pas la route. C'était tout à fait jouable, il était lancé à pleine vitesse."

Il aurait du rejoindre le vestiaire

"S’il n'est pas retenu, il récupère ce ballon sans problème. C'est impossible, Skoras arrive sur la balle en moins d'une seconde. Ça ne va pas. Que la VAR ait confirmé le carton jaune ? Non, c'est absolument inacceptable." a avancé l'ancien coach.



Lire aussi… "J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?›

"Je suis curieux d'entendre les explications qui vont suivre. Avec son élan, il est sur le ballon et se retrouve seul face à Colin Coosemans. On en parlait tout à l'heure : c'est le tournant du match." a déploré le consultant.